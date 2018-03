Björn Kuipers naar WK in Rusland

Kuipers wordt in Rusland geflankeerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, ook wel bekend als Team Kuipers. Het WK in Rusland is vrijwel zeker het laatste toernooi voor Kuipers, die gisteren 45 jaar is geworden. Kuipers floot onder andere de finales van de Europa League (2013), Confederations Cup (2013) en Champions League (2014). Kuipers weet nog niet hoelang hij na het WK 2018 nog blijft fluiten. Die afweging maakt hij na 'Rusland'.



Andere bekende Europese namen op de FIFA-lijst van 36 arbiters en 63 assistenten zijn onder anderen de Duitser Felix Brych, de Sloveen Damir Skovina en de Turk Cüneyt Cakir. Het was al bekend dat er geen arbiter uit Engeland actief zou zijn in Rusland. Ze ontbraken al op de voorlopige lijst van eind 2017.