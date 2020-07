Blatter vindt dat FIFA Infantino moet schorsen vanwege corruptieonderzoek

,,Voor mij is duidelijk dat de ethische commissie van de FIFA een zaak tegen de heer Infantino moet openen en hem dus moet schorsen", zei Blatter in een verklaring tegenover persbureau Reuters.



De afspraken tussen Infantino en Lauber zijn niet verboden, maar als ze plaatsvinden, dan moet dat echter gebeuren bij justitie. De verzwegen ontmoeting tussen Infantino en Lauber zou echter hebben plaatsgevonden in een hotel in Bern. Volgens de Süddeutsche Zeitung zou er tijdens de geheime afspraak zijn gesproken over een televisiecontract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend.