Blessures Bonucci en Chiellini versnellen rentree De Ligt

Op zijn Instagram-pagina geeft De Ligt zelf aan ‘Ready’ te zijn. Dat is ook positief nieuws voor Oranje-bondscoach Frank de Boer, die naast aanvoerder Virgil van Dijk ook zijn andere beoogde centrumverdediger moest missen. Een rentree op de korte termijn in het Nederlands elftal komt er echter niet: Oranje komt in maart 2021 pas weer in actie als de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar op het programma staan.



In zijn eerste seizoen in Turijnse dienst kwam De Ligt in totaal tot 29 optredens. Daarmee had hij een flinke bijdrage aan de landstitel. Namens Oranje kwam hij tot dusverre 23 keer in actie. Zijn laatste interland dateert van november 2019, toen hij met 5-0 won van Estland.



Juventus bezet de vijfde plaats in de Serie A, vier punten achter koploper AC Milan.