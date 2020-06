Blessureteller in de Bundesliga staat flink in het rood

Door Maarten Wijffels



,,Ik heb mijn blessuretelraam al klaarstaan’’, zei hij op 14 mei op deze site. En Raymond Verheijen klonk niet eens cynisch. Eerder berustend. De inspanningsfysioloog zag wat iedereen kon zien: na twee maanden zonder wedstrijden en met amper een handvol groepstrainingen in de benen gingen de profs in de Duitse Bundesliga ineens weer ‘los’.



Van hun 82 nog te spelen duels is nu bijna de helft voltooid. En die blessureteller? Die slaat flink in het rood. We kunnen het zelf prima bijhouden, bijvoorbeeld via het blog van dr. Joel Mason, bewegingswetenschapper aan de Friedrich-Schiller-Universiteit van Jena. Hij rapporteert wekelijks over de ­fysieke prestaties en blessureontwikkelingen in de ‘Bundesliga post-corona’. Voordat de competitie werd stilgelegd waren er gemiddeld 0.27 blessures per wedstrijd. In het eerste weekeinde ná corona was het meteen bingo: een blessureratio van 0.88. Een stijging van liefst 225 procent. Ook de speelrondes erna is er telkens fors meer schade geweest.