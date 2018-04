Bliksementree 'Ibra' bekroond met titel speler van de week

De Zweedse spits had bij zijn debuut slechts twintig minuten nodig om zijn stempel te drukken bij zijn nieuwe club LA Galaxy. Met een beauty van 40 meter en een kopbal draaide hij een 2-3 achterstand om in een 4-3 overwinning in de stadsderby tegen Los Angeles FC.



De eigenzinnige Ibrahimovic reageerde op zijn eigen manier op zijn eerste wedstrijd in de VS: ,,de fans wilden Zlatan en ik gaf ze Zlatan". De Zweed had gister bij ESPN ook nog een mening over de fraaie omhaal van Cristiano Ronaldo in de Champions League-kwartfinale van Real Madrid tegen Juventus. ,,Mooi doelpunt, maar probeer het eens van 40 meter", aldus de Zweed die ooit tegen Engeland van grote afstand scoorde met een omhaal.