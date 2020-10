Bloedeloos gelijkspel in topper tussen United en Chelsea, trefzekere Riedewald helpt Crystal Palace aan zege bij Fulham

United was in de eerste helft iets sterker, maar Chelsea-doelman Edouard Mendy pareerde inzetten van Marcus Rashford en Juan Mata. Spits Edinson Cavani maakte zijn debuut bij de thuisploeg toen hij met nog een half uur te spelen werd gebracht door United-trainer Ole Gunnar Solskjaer. Zijn eerste balcontact leverde bijna een doelpunt op maar zijn slinkse poging met de buitenkant van de schoen ging naast. Rashford kreeg nog een goede mogelijkheid in de slotfase, maar wederom wist Mendy redding te brengen.

Goal Riedewald

Riedewald zorgde voor het openingsdoelpunt. Hij maakte in de achtste minuut zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds hij in 2017 overkwam van Ajax. Aanvaller Wilfried Zaha verdubbelde de score vlak na rust. In de slotfase kreeg de Franse spits Aboubakar Kamara de rode kaart, maar scoorde Fulham nog via Tom Cairney.



Bij thuisploeg Fulham bleven Kenny Tete en Terence Kongolo met een blessure langs de kant. Door de zege in de Londense derby klimt Crystal Palace naar de vijfde plek in de Premier League.