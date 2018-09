Blunderende Allison belooft beterschap: Zal dit niet meer doen

,,Maar ik ben niet dom en zal dit niet meer doen, we moeten allemaal leren van onze fouten.'' Alisson, deze zomer voor een slordige 80 miljoen euro overgekomen van AS Roma, ging in de fout bij een terugspeelbal van Virgil van Dijk, met 84 miljoen euro de duurste verdediger van de wereld. ,,Het was niet zo'n goede bal van Virgil, daar heb ik het met hem al over gehad. Maar ik had die bal gewoon kunnen wegschieten. Ik schatte de situatie verkeerd in. Ik wilde balbezit houden, want dat hoort bij mijn spel.''



Alisson verspeelde de bal echter aan Kelechi Iheanacho, die Rachid Ghezzal in staat stelde te scoren voor Leicester. ,,Ik ga niet arrogant roepen dat ik dit zo blijf doen. Ik moet leren van mijn fouten.'' Liverpool liep dus uiteindelijk geen schade op door de blunder van Allison. Door doelpunten van Sadio Mané en Roberto Firmino won de ploeg voor de vierde keer uit vier duels in de Premier League.