Boateng voor de rechter voor mishandelen ex-vriendin

AZ’er Sugawara debuteert in Stadion Galgen­waard voor Japan

9 oktober AZ-verdediger Yukinari Sugawara heeft vanmiddag zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Japan. Hij viel in de slotfase van het oefenduel met Kameroen (0-0) in. De wedstrijd werd in het Stadion Galgenwaard van FC Utrecht gespeeld.