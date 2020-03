Boban al na negen maanden weg bij AC Milan als directeur voetbal

Boban was sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij de FIFA en stapte in juni van vorig jaar over naar AC Milan. ,,We danken 'Zvone' voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen negen maanden en wensen hem veel succes bij zijn toekomstige uitdagingen. We moeten nu onze aandacht richten op voetbal en de belangrijke wedstrijden die nog komen", zei algemeen directeur Ivan Gazidis.



AC Milan staat op de zevende plek in de Serie A.