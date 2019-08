Boca en River in oktober tegen elkaar in halve finales Copa Libertadores

Dubbele SuperclásicoOver de finale van de Copa Libertadores van eind vorig jaar kan een boek worden geschreven, maar dit jaar staan River Plate en Boca Junior opnieuw tegenover elkaar in het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika. De rivalen uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires treffen elkaar in oktober twee keer in de halve finales.

River Plate speelde vannacht in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción met 1-1 gelijk tegen Cerro Porteño. Dat was ruim voldoende na de 2-0 zege van vorige week in Estadio Monumental in Buenos Aires. De thuisclub kwam in de achtste minuut nog wel op voorsprong door een knappe kopgoal van de 35-jarige spits Nelson Haedo Valdez, maar zeven minuten na rust maakte Nicolás De La Cruz de 1-1 namens River Plate. De 22-jarige middenvelder uit Uruguay schoot met een verwoestend schot via de onderkant van de lat raak, nadat Matías Suárez nog de keeper van Cerro Porteño op zijn weg vond.

Boca Juniors bereikte in de nacht van woensdag op donderdag de finale van de Copa Libertadores al. Boca speelde in La Bombonera met 0-0 gelijk tegen LDU Quito, maar had vorige week de heenwedstrijd in de hoofdstad van Ecuador al met 0-3 gewonnen.

Halve finales in oktober

De halve finales van de Copa Libertadores staan gepland voor 1/2 oktober en 22/23 oktober. De andere halve finales zijn Braziliaanse onderonsjes tussen Grêmio uit Porto Alegre en Flamengo uit Rio de Janeiro. De finale wordt op zaterdag 23 november gespeeld in het Estadio Nacional in Santiago de Chile. Het wordt voor het eerst dat de finale van de Copa Libertadores over één duel wordt gespeeld op neutraal terrein.

De laatste dubbele finale, van vorig jaar tussen Boca Juniors en River Plate, was de eerste Superclásico in de finale van de Copa Libertadores. Na een 2-2 gelijkspel in La Bombonera werd de return uiteindelijk gespeeld in Madrid, nadat de return in Estadio Monumental niet doorging vanwege een aanval op de spelersbus van Boca Juniors. River Plate won in Madrid op 9 december 2018 na verlenging met 3-1.

Komende zondag (22.00 uur) staan River Plate en Boca Juniors voor het eerst sinds die beladen wedstrijd weer tegenover elkaar. Deze wedstrijd is nog in het kader van de Superliga. In de Argentijnse competitie staat Boca Juniors na vier duels bovenaan met tien punten, River Plate staat vijfde met zeven punten. Boca Juniors beschikt sinds vorige maand over de Italiaanse middenvelder Daniele De Rossi (36), die hiervoor negentien jaar lang bij AS Roma speelde.

Volledig scherm Marcelo Gallardo, de succescoach van River Plate. © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP