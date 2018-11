Boca Juniors en River Plate gaan in historische Superclásico strijden om Copa Libertadores

Boca Juniors plaatste zich afgelopen nacht voor de finale dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Palmeiras in het stijf uitverkochte Allianz Parque in de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo. De heenwedstrijd in La Bombonera in Buenos Aires was vorige week al met 2-0 gewonnen door twee late goals van invaller Darío Benedetto. Hij speelde ook in de return weer een hoofdrol als invaller. Palmeiras leek al na tien minuten op voorsprong te komen via aanvoerder Bruno Henrique, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd na ingrijpen van de VAR. De goal van Boca Juniors-spits Ramón Ábila na 17 minuten telde wel, waarmee de Argentijnse kampioen uitliep naar een 0-3 voorsprong over twee duels. Toch bleef Palmeiras daarna strijden voor iedere meter en kwam het na een uur spelen zelfs op een 2-1 voorsprong na goals van Luan en Gustavo Gomez. Palmeiras had op dat moment nog wel twee goals nodig voor een plek in de finale, maar toen invaller Darío Benedetto opnieuw scoorde als invaller voor Boca Juniors viel het doek voor Palmeiras.