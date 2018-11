Boca Juniors en River Plate in evenwicht bij eerste finale Copa Libertadores

SuperclasicoDe eerste confrontatie in de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse rivalen Boca Juniors en River Plate is vanavond in La Bombonera in Buenos Aires geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De beslissende return in deze historische Superclásico is op zaterdag 24 november (21.00 uur) in Estadio Monumental van River Plate.

De rivalen uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires stonden vanavond voor de 247ste keer tegenover elkaar in de Superclásico, maar het is pas voor het eerst dat Boca en River elkaar treffen in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. De heenwedstrijd in La Bombonera zou eigenlijk gisteravond al gespeeld worden, maar werd toen afgelast vanwege extreme regenval in Buenos Aires en een onbespeelbaar veld. Vanavond ging de wedstrijd dus wel door en alle verwachtingen werden waargemaakt. Zowel op de tribunes als op het veld was Boca - River een enorm spektakel, vooral in de eerste helft.

Volledig scherm © AFP Boca Juniors kwam vanavond na 34 minuten spelen op voorsprong door een goal van de bonkige spits Ramón ‘Wanchope’ Ábila, die in tweede instantie River Plate-doelman Franco Armani in de korte hoek wist te verschalken. Het antwoord van River Plate liet niet lang op zich wachten, want twee minuten later zorgde spits Lucas Pratto met een bekeken schot in de verre hoek alweer voor de gelijkmaker: 1-1. Kort voor deze twee goals moest Boca-vleugelaanvaller Cristian Pavón het veld verlaten, nadat de Argentijns international een hamstringblessure had opgelopen. Zijn vervanger Darío ‘Pipa’ Benedetto, die in de halve finales tegen Palmeiras ook al drie keer scoorde, zorgde met een bekeken achterwaartse kopbal kort voor rust voor de 2-1 voor de thuisploeg.

Weinig kansen na rust

Een kwartier na rust kwam River Plate opnieuw op gelijke hoogte in La Bombonera, waar er geen uitfans welkom waren naast de 50.000 uitzinnige supporters van Boca Juniors. Het was Boca-verdediger Carlos Izquierdoz die in zijn eigen doel kopte na een indraaiende vrije trap van linkspoot Gonzalo ‘Pity’ Martínez. Twintig minuten voor tijd mocht Boca Juniors-legende Carlos Tévez zijn opwachting nog maken, maar ook hij kon het verschil niet meer maken in een tweede helft met weinig kansen. In de slotminuut kreeg Benedetto op aangeven van Tévez nog een enorme kans op de 3-2 voor Boca Juniors, maar River-doelman Armani bracht knap redding.

Uitgoals tellen niet dubbel, dus River Plate heeft in de return geen voordeel van de twee goals van vanavond. De winnaar zal over twee weken worden beslist, mogelijk via een verlenging en strafschoppen. River Plate won de Copa Libertadores tot op heden drie keer, Boca Juniors staat op zes eindzeges. Club Atlético Independiente uit Avellaneda, een buitenstad van Buenos Aires, is recordhouder met zeven eindzeges tussen 1964 en 1984. Boca Juniors kan bij winst over twee weken dus op gelijke hoogte komen met Independiente.

Volledig scherm Carlos Tévez feliciteert Ramón ‘Wanchope’ Ábila met zijn goal. © AP

Volledig scherm La Bombonera vanuit de lucht. © Getty Images

Volledig scherm Vreugde bij River Plate na de 1-1 van Lucas Pratto. © Getty Images

Volledig scherm De fans van Boca Juniors. © EPA