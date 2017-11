Boca Juniors steviger aan kop in Argentinië na zege in Superclásico

Puntverlies voor Sporting na hete slotfase tegen Braga

0:53 Sporting Portugal is nog altijd ongeslagen in de competitie, maar liet vanavond wel voor de derde keer dit seizoen punten liggen. Het thuisduel met Sporting Braga eindigde na een doelpuntrijke slotfase in 2-2. Bas Dost maakte zijn negende treffer van het seizoen, maar viel even later geblesseerd uit. FC Porto gaat aan kop in Portugal met vier punten voorsprong op nummer twee Sporting Portugal.