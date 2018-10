Boëtius met Mainz kansloos op bezoek bij Borussia Mönchengladbach

Niet Boëtius, maar Jonas Hofmann werd de grote man in het Borussia-Park. In de 63ste minuut maakte Hofmann zijn hattrick compleet. Het betekende de 4-0 voor Borussia Mönchengladbach, omdat Thorgan Hazard kort daarvoor ook al had gescoord. Mainz zette daar niets tegenover waardoor de 4-0 tevens de eindstand was. Boëtius speelde de hele wedstrijd en kreeg in de eerste helft een gele kaart.



Borussia Mönchengladbach stijgt door de winst naar een tweede plek in de Bundesliga. Met zeventien punten bedraagt het gat tot koploper Borussia Dortmund drie punten. Mainz staat met negen punten op een twaalfde plek.