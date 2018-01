Bolt kijkt uit naar proefperiode bij Borussia Dortmund

In maart sluit Bolt (31), na de WK in augustus vorig jaar topsprinter in ruste, aan bij de selectie van de Bundesligaclub. ,,Na de proefperiode ga ik bekijken wat ik verder wil doen en wat logisch is", zei Bolt, die al tijdens zijn carrière zinspeelde op een switch naar het betaalde voetbal.



Zuid-Afrikaanse fans van de Jamaicaan kunnen Bolt deze week al in een voetbalshirt aanschouwen. Hij traint in voorbereiding op de trainingsstage bij Dortmund mee bij de Zuid-Afrikaanse topclub Mamelodi Sundowns.