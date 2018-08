Bolt wil in Australië slagen als voetballer: Dit is echt

Usain Bolt gaat opnieuw een poging doen om een carrière als profvoetballer op te starten. De voormalige topsprinter, achtvoudig olympisch kampioen, begint komende week aan een proefperiode van onbepaalde tijd bij de Australische club Central Coast Mariners. ,,Dit is echt. Ik heb de wereld verteld dat ik voetballer wil worden en ik ga dat hier laten zien'', zei Bolt bij aankomst in Sydney, waar hij werd opgewacht door een grote schare fans en journalisten.



De Jamaicaan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook een voetbalcarrière ambieert. Bolt nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de atletiek en heeft sindsdien via zijn kledingsponsor Puma al heel wat stages kunnen afwerken bij voetbalclubs, al dan niet als marketingstunt. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter trainde onder meer bij Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns en Strømsgodset, clubs die allemaal banden hebben met Puma. Dat geldt overigens niet voor Central Coast Mariners.



De Australische club wil Bolt helpen om als voetballer te slagen. 'Down Under' moet de nieuwe carrière van de snelste man op aarde dan echt beginnen. ,,Dit is een geweldige kans voor mij'', zei Bolt, die bij de Mariners gaat trainen met onder anderen Tom Hiariej, ex-speler van FC Groningen. ,,Ik weet wat ik kan en ben de Mariners dankbaar dat ik dat hier mag laten zien.''



Central Coast Mariners eindigde afgelopen seizoen als laatste in de A-League. De nieuwe competitie start eind oktober. Met of zonder Bolt, dat moet de komende weken blijken. ,,Ik hou van Australië en ben blij dat ik dit nu mijn nieuwe thuis mag noemen'', aldus de Jamaicaan, wiens proefperiode dinsdag start op zijn 32e verjaardag.