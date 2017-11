Bondscoach Australië dient ondanks WK-ticket ontslag in

Postecoglou stond onder druk vanwege de moeizame prestaties van de 'Socceroos' in de kwalificatiereeks. ,,Het was een moeilijke beslissing'', zei de bondscoach. ,,Het was een eer om bondscoach van mijn land te zijn, om de ploeg te leiden op het WK 2014, de Azië Cup in 2015 te winnen en nu weer het WK te halen. Ik zei dat we het zouden halen en dat hebben we ook gedaan. Maar het heeft veel van me geëist, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ik stop er daarom mee.''



Postecoglou had Australië sinds eind 2013 onder zijn hoede. De Socceroos kwalificeerden zich vorige week voor de vierde keer op rij voor de mondiale eindronde door Honduras in een play-off te verslaan.