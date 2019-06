Bondscoach Griekenland onder druk na verlies tegen Armenië

Messi topverdie­ner, Verstappen buiten top 100

6:11 Sterspeler Lionel Messi van Barcelona is over de laatste twaalf maanden de topverdiener in de internationale sportwereld. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft becijferd dat de Argentijnse balgoochelaar in het afgelopen jaar 127 miljoen dollar (circa 112 miljoen euro) kon bijschrijven, waarvan 92 miljoen aan salaris en premies en 35 miljoen aan sponsorcontracten.