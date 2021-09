Bondscoach Marokko haalt uit naar Ziyech: ‘Ik zal dit gedrag niet tolereren’

Volgens Halilhodzic heeft Ziyech begin juni een blessure voorgewend omdat hij niet wilde aantreden in een oefenwedstrijd tegen Ghana. ,,Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen’’, zei Halilhodzic tijdens een persconferentie.

,,Zijn gedrag in de laatste twee wedstrijden, vooral de laatste, was niet zoals dat hoort bij een speler van de nationale ploeg, die als leider in het team een ​​positief rolmodel moet zijn. Je kunt niet vals spelen bij het nationale team. Je bent er 100 procent bij of je bent het niet. Ik zal dit gedrag niet tolereren ​​zolang ik bondscoach ben van Marokko. Voor mij staat het nationale team boven alles, niemand kan de ploeg gegijzeld houden.”

Marokko begint morgen aan de kwalificatiereeks voor het WK van eind 2022 in Qatar. Het land dat in 2018 meedeed aan het WK in Rusland speelt in de eerste poulefase tegen Guinee, Guinee-Bissau en Soedan: drie keer uit en drie keer thuis. De winnaars van de tien poules gaan door naar de tweede fase van de kwalificatie. De vijf onderlinge dubbele ontmoetingen bepalen dan welke vijf Afrikaanse landen zich plaatsen voor het WK.

Ziyech plaatste na de bekendmaking van de Marokkaanse selectie - waar hij dus niet bij zat - al een veelzeggende lachende smiley op Instagram.

