Bondscoach Slowakije weg vanwege nachtelijke escapade spelers

,,Het voelde alsof iemand me een klap in het gezicht gaf”, aldus Kozak. ,,Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. Ik had kunnen doen alsof ik het niet te weten was gekomen, of ik kon hen allemaal uit de selectie zetten. Maar was dat echt een mogelijkheid? Dit doet heel veel pijn.”

Kozak was vijf jaar in dienst als bondscoach. Onder zijn leiding plaatste de Slowaken zich in 2016 voor het eerst voor een EK sinds de afsplitsing in 1993. Op de eindronde in Frankrijk bereikten ze de achtste finales, waarin Duitsland met 3-0 te sterk bleek. In divisie B van de Nations League loopt het momenteel stroef voor Slovakije, dat naast de nederlaag tegen Tsjechië ook in Oekraïne (1-0) verloor. Assistent Stefan Tarkovic, die de taken van Kozak voorlopig overneemt, moet in de laatste twee wedstrijden in november, thuis tegen Oekraïne en in Tsjechië, de degradatie naar de C-divisie zien te voorkomen.