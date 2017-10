Bondscoach Strachan per direct weg bij Schotland

Schotland kreeg afgelopen zondag een fikse domper te verwerken. Op bezoek bij Slovenië werd met 2-2 gelijkgespeeld, waardoor Slowakije in Groep F de Schotten passeerde en zich plaatste voor de play-offs. Schotland moet net als Nederland toekijken wanneer komende zomer in Rusland het WK plaatsvindt.

Strachan, die sinds januari 2013 aan het roer stond in Schotland, had nog een verbintenis tot en met het WK. Ook zijn assistent Mark McGhee vertrekt per direct.