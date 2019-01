Bondscoach verwacht fitte Jahanbakhsh in strijd om Azië Cup

Hoewel de oud-spits van AZ dit seizoen door een hamstringblessure weinig in actie kwam voor zijn nieuwe club Brighton & Hove, vertrouwt Queiroz erop dat het goed komt. ,,Hij zal de eerste wedstrijd tegen Jemen (7 januari) waarschijnlijk missen, maar onze medische staf is ervan overtuigd dat hij tijdig hersteld is. Alireza krijgt van ons alle gelegenheid zijn fitheid te bewijzen'', aldus de Portugees.



De 25-jarige Jahanbakhsh werd afgelopen seizoen in dienst van AZ met 21 doelpunten topscorer van de eredivisie. Het leverde hem een transfer op naar Brighton, dat zo'n 25 miljoen euro betaalde aan AZ.



Iran is een van de favorieten voor de Azië Cup. De nationale voetbalploeg won in 1976 het toernooi voor het laatst. Iran, met Jahanbakhsh, was afgelopen zomer ook deelnemer aan het WK in Rusland.