Bondsvoorzitter België: ‘Belgische voetbal staat boven Nederlandse’

Ci­ty-verdediger Garcia na botsing met keeper in ziekenhuis

9:46 Manchester City-verdediger Eric Garcia van moet ter observatie enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola gezegd. De 19-jarige Spanjaard kwam woensdag in de slotfase van het duel met Arsenal in botsing met zijn eigen doelman Ederson en moest na langdurige behandeling op het veld met een zuurstofmasker en een halskraag per brancard worden weggedragen.