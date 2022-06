Bordeaux teruggezet naar derde niveau Frankrijk wegens financiële problemen

Waarom is mijn internet­ver­bin­ding trager dan beloofd?

Wil je weten hoe snel je huidige internetverbinding op je apparaat is, tik dan ‘Hoe snel is mijn internet?’ in Google. Er komt dan een blok met een Internetsnelheidstest naar boven, waarbij je direct in de zoekmachine kunt testen hoe snel je internet is. Druk op ‘Snelheidstest uitvoeren’. Na enkele seconden verschijnt de download- en uploadsnelheid van je apparaat in beeld. Een snelheidstest kun je ook uitvoeren in de browser via speed.measurementlab.net of speedtest.net.

