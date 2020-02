Borussia Dortmund wint ruim van Eintracht Frankfurt bij rentree Dost

Beste in januari Agüero en Klopp zetten records neer met individue­le prijzen

20:38 Jürgen Klopp van Liverpool is voor de vijfde keer dit seizoen uitgeroepen tot trainer van de maand in de Premier League. Nooit eerder werd een coach in de Premier League zo vaak met deze titel onderscheiden in één seizoen. Voor de maand januari viel de keuze voor de derde keer op rij op de Duitse coach.