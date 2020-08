Bossut loopt schedelbreuk op in oefenduel met AA Gent

Bossut heeft niet alleen een zware hersenschudding, maar ook een breuk in zijn schedel. Zulte Waregem won het vriendschappelijke duel in het eigen Regenboogstadion met 2-1, maar een week voor de competitiestart hield trainer Francky Dury vooral zorgen over Bossut over aan de wedstrijd.



De eenmalig international van de 'Rode Duivels' is al jaren de nummer 1 onder de lat bij Zulte Waregem. Bossut speelde sinds 2006 meer dan vierhonderd wedstrijden voor de club. Zulte Waregem begint het nieuwe seizoen volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Racing Genk.



Landskampioen Club Brugge opent de competitie zaterdag om 16.30 uur tegen Charleroi, zo bleek bij de presentatie van het speelschema. De Pro League is na een juridisch gevecht uitgebreid van zestien naar achttien clubs.