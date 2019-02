Bosz blijft winnen met Bayer Leverkusen

Vierde competitiezege op rijBayer Leverkusen is onder Peter Bosz weer helemaal terug in de race voor Europees voetbal. De Werkself won vanavond met 2-0 van Fortuna Düsseldorf en klom naar de vijfde plaats in de Bundesliga.

Als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich begon Bosz een maand geleden met een geflatteerde 0-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. Maar de Apeldoorner boekte na die valse start al snel successen met zijn nieuwe ploeg, die achtereenvolgens won van VfL Wolfsburg, Bayern München en Mainz.

Tegen Fortuna Düsseldorf boekte Bosz zijn vierde competitiezege op een rij. Daar kon ook de ervaren doelman van de bezoeker niets aan veranderen. Voormalig ADO-keeper Jaroslav Drobny, stand in van de zieke Michael Rensing, werd met een leeftijd van 39 jaar en 122 dagen de oudste Fortuna-speler ooit in de Bundesliga. Een heldenrol was echter niet weggelegd voor de Tsjech die in het seizoen 2005-2006 onder contract stond in Den Haag.

Drobny ging haverwege de tweede helft in de fout toen hij na een niet al te lastig schot van Mitchell Weiser de bal voor de voeten van Leon Bailey bokste. De Jamaicaanse aanvaller van de thuisclub wist wel raad met de buitenkans en schoot de 2-0 binnen. Daarmee had Leverkusen, dat vrijwel het hele duel domineerde, de buit wel zo’n beetje binnen.

Bosz zag Karim Bellarabi al vroeg in de wedstrijd met een spierblessure uitvallen. Ondanks die tegenvaller kwam zijn ploeg even later (18de minuut) op een 1-0 voorsprong via Kai Havertz. Het 19-jarige toptalent dook na een panklare voorzet van Kevin Volland vogelvrij voor Drobny op en rondde beheerst af.

Havertz scoorde dit seizoen al negen keer, waarvan vijf in de laatste zes duels. De linkspoot is een van de blikvangers in de getalenteerde selectie van Bosz, die zondag eigenlijk niet eens tot het uiterste hoefde te gaan om Fortuna Düsseldorf te verslaan.

Volledig scherm Leon Bailey (m) straft het foutje van Drobny genadeloos af en zorgt voor de 2-0. © Bongarts/Getty Images