Bosz boekt eerste zege met Bayer Leverkusen, Dortmund wint ruim

In een vermakelijke wedstrijd was het Kai Havertz die in de eerste helft de score vanaf elf meter opende. Kevin Volland verdubbelde na rust die marge met een keihard schot in de korte hoek. Bij die 0-2 klaagde de thuisploeg uit Wolfsburg over een overtreding op Weghorst, maar de VAR greep niet in.



Dat deed de VAR wél bij een goal van Renato Steffen. Hij dacht namens Wolfsburg de 1-2 te maken, maar de videoarbitrage constateerde buitenspel. Ook over die beslissing mocht Bosz niet mopperen, aangezien met het blote oog nauwelijks buitenspel was aan te tonen.



Aan de 0-2 stand kwam in het vervolg nog wel verandering. Julian Brandt stelde de driepunter voor Bosz veilig met de 0-3. Daarmee kruipt Bayer Leverkusen met een negende plek weer dichter naar de Europese plekken op de ranglijst in de Bundesliga.