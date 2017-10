Bosz en Dortmund slikken opnieuw pijnlijke nederlaag

Ongeslagen Valencia blijft met pijn en moeite in spoor Barça

15:14 Valencia blijft ongeslagen in de Spaanse competitie. De nummer twee van La Liga won vandaag met 2-1 bij Deportivo Alavés en greep de zevende zege van het seizoen. Valencia verkleinde hierdoor de achterstand op koploper FC Barcelona tot één punt. Barcelona komt later zaterdag in actie bij Athletic Bilbao.