Bosz geeft met Leverkusen zege uit handen tegen Mainz, Haaland redt punt voor Dortmund

De Ligt plaatst zich met Juventus voor finale Coppa Italia

9 februari Juventus heeft zich ten koste van Inter geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg van Andrea Pirlo had na de 1-2 uitoverwinning, met twee doelpunten van Cristiano Ronaldo, genoeg aan een 0-0 gelijkspel in eigen huis om zich voor de zesde keer in de laatste zeven jaar te plaatsen voor de finale.