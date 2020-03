Bosz in flow met Leverkusen: ‘Winnen met mooi voetbal, dat kan dus ook’

Clubs hoeven in maart en april geen spelers af te staan voor interlands

13 maart De FIFA vindt het vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet verstandig in de maanden maart en april interlands te laten spelen. De wereldvoetbalbond adviseert de nationale bonden in onderling overleg oefenwedstrijden te schrappen. Officiële duels, zoals WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika, zijn al uitgesteld.