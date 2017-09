Bosz is de ‘Boss’ in Duitsland

De nieuwe chef-trainer uit Holland heeft zijn spelers overtuigd van zijn superaanvallende visie, die niet zonder risico is. Ook tegen Gladbach speelde Dortmund in de stijl die Bosz nastreeft. ,,We gaven de tegenstander geen tijd voor drie passes en veroverden de bal steeds snel terug. Zowel in balbezit als zonder bal hebben we erg goed gespeeld’’, aldus Bosz zelf.



Het percentage balbezit was 79 procent. En Gladbach is toch echt geen laagvlieger die zich alleen maar ingraaft. In de wedstrijden hiervoor schommelde dat balbezitpercentage van Dortmund ook altijd rond de 70 procent. Het regent elke keer kansen. Het gros van de 19 goals viel uit combinaties over meerdere schijven. Vier, vijf man die tegelijk voor het doel opduiken, dat is bij dit Borussia eerder regel dan uitzondering.



Toch waakt Bosz voor te veel optimisme. Zelf is hij nog geen moment overdreven meegegaan op de golf van euforie. Juist de twee duels met de sterkste tegenstanders tot nu toe, maakten ook de kwetsbaarheid duidelijk. Dat was tegen Bayern in augustus om de Super Cup. En twee weken terug tegen Tottenham Hotspur bij de start van de CL. Ook in dat laatste duel had Dortmund een groot veldoverwicht en scoorde het twee keer. Maar één treffer werd onterecht afgekeurd en in de ruimte die werd weggegeven, scoorde Spurs drie keer.



,,Maar ik geef spelers nooit kans om te gaan twijfelen aan onze spelopvatting, mochten ze dat überhaupt al willen’’, zei Bosz na die 3-1 nederlaag. ,,Wie mij kent, weet dat ik daar heel duidelijk in ben. Je gaat mee in de speelwijze of ik heb je niet nodig. Zo is het bij al mijn clubs gegaan.’’ Belangrijk voor hem is dat bepalende spelers in de groep, zoals Mario Götze, al een paar keer publiekelijk aangaven dat de lef van Bosz bij de clubcultuur past.