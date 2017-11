Bosz is strijdbaar: 'De ommekeer gaat komen'

Daarom wordt de zoektocht verlegd naar het gebrek aan fitheid van de spelers. Bosz zelf doet het als ‘pertinente onzin’.



Wat het dan is? ,,Gebrek aan vertrouwen, omdat je niet wint’’, zegt hij zelf. ,,Bij elke tegengoal zie je meteen angst. Zo van: het zal toch niet weer... Zelfs dus bij een 4-1 voorsprong tegen Schalke.’’



Bosz vertelt dat hij zich morgenochtend weer in dezelfde Westfalenhalle meldt. Dan voor de vergadering van aandeelhouders. ,,Het is, laten we zeggen, een bewogen seizoen tot nu toe’’, concludeert hij met gevoel voor understatement. ,,Ik heb in al die jaren als speler en trainer toch al veel meegemaakt. Maar zo’n 4-4, na een 4-0 voorsprong, dat is totaal nieuw voor mij. En dan deze ledenvergadering de dag erna. Dortmund heeft in totaal 150.000 leden, is de derde club ter wereld wat betreft Mitglieder. Het geeft aan hoe groot de club is en die druk voelt iedereen. Maar we gaan gewoon door. Ik was een speler die nooit opgaf. En als trainer is dat niet anders. De ommekeer, echt, die gaat er komen."