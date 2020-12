Bosz is verdediger Bender nog wat langer kwijt

Koeman: ‘Het is jammer dat De Ligt bij Juventus speelt en niet bij Barcelona’

7 december Ronald Koeman vindt het jammer dat Matthijs de Ligt bij Juventus speelt en niet bij Barcelona. Dat zei de Nederlandse coach maandag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Juventus. Ook mopperde hij over het speelschema in de Spaanse competitie. Barcelona verloor zaterdagavond van Cádiz in een uitwedstrijd die om 21.00 uur begon. Dinsdagavond staat alweer de topper tegen De Oude Dame op het programma.