Bosz laat Leverkusen proefdraaien in spookduel: ‘Niemand heeft hier ervaring mee’

Op weg naar de herstart van de Bundesliga liet Peter Bosz zijn spelers vandaag alvast proefdraaien in een ‘spookwedstrijd’. Een onderlinge trainingspartij 11 tegen 11 in het stadion, met een scheidsrechter, met muziek, met flikkerende lampjes op reclameborden na een goal. ,,Je probeert alles om je ploeg mentaal voor te bereiden op iets waar niemand nog ervaring mee heeft.’’

Door Maarten Wijffels



Minder dan vier dagen nog tot de herstart van de Bundesliga. Peter Bosz kijkt er naar uit, maar weet eigenlijk nog steeds niet wat hij en zijn spelers moeten verwachten. Ja, voetballen in een leeg stadion. En volgens een protocol van 41 A4-tjes aan veiligheidsmaatregelen.



,,Maar het wordt een mentaal experiment dat nooit is uitgevoerd,’’ beseft Bosz. ,,Nog nooit is ergens een competitie beëindigd met zes weken van alleen maar spookwedstrijden. Geen speler en geen trainer heeft hier ervaring mee. En dat nog los van de situatie met corona.’’

Om toch een beetje te kunnen proefdraaien, organiseerde Bosz vanmorgen zo’n spookduel in de BayArena, de thuishaven van zijn club. ,,We hebben een onderlinge trainingspartij 11 tegen 11 gespeeld met zoveel mogelijk ‘wedstrijdechte’ elementen. Dus met een scheidsrechter. Met vers gekalkte lijnen. Met muziek door de speakers en lampjes op de reclameborden die opflikkeren bij een goal. Hoe klinkt de galm van een leeg stadion? Dat moeten spelers ervaren, zo goed en kwaad als dat gaat.’’

Bosz was eerst fel gekant tegen een hervatting van de competitie zonder publiek. Hij zei dat zelfs openlijk na de laatste wedstrijd mét toeschouwers, uit bij Glasgow Rangers in de Europa League. Prompt kreeg hij een boze brief van de organisator van de Bundesliga, de DFL. Inmiddels staat hij er anders in. ,,Mijn persoonlijke mening is nog wel dezelfde, maar ik snap dat er geen andere keus is. De mensen hier hebben me duidelijk gemaakt: als we niet gaan spelen, zijn er in mei twee Bundesligaclubs failliet. Voor het einde van het seizoen zijn dat er zes. En nog langer niet spelen overleeft bijna geen enkele club. Dan is er helemaal géén betaald voetbal meer. Dus ja, dan vind ik het goed dat er toch gevoetbald wordt zonder fans.’’

De voorbereiding op het eerste duel met Werder Bremen verloopt deze hele week vanuit een hotel. Daar is Bayer Leverkusen zeven dagen en zes nachten in groepsquarantaine, op bevel van de regering.

Volledig scherm De selectie van Bayer Leverkusen bereidt zich voor op het treffen met Werder Bremen van komend weekeinde. © BSR Agency

Bosz schiet bijna in de lach als hij vertelt: ,,Letterlijk iedereen die bij de ploeg betrokken is, moest mee. Tot de perschef aan toe. In totaal 61 man! We pendelen elke dag in drie spelersbussen tussen hotel en trainingsveld. Hoort bij het protocol. Als wij weg zijn om te trainen, reinigen kamermeisjes de boel. Ze dragen net als wij mondkapjes en dat geldt ook voor het weinige andere hotelpersoneel. Het geeft een spooky aanblik.

‘Spelers als Cruijff zouden nu nog steeds toppers zijn’

Net als veel voetballiefhebbers keek Peter Bosz de afgelopen weken naar de herhalingen van oude topwedstrijden op tv. Ondermeer Ajax-Panathinaikos, de Europacup 1-finale uit 1971 trok zijn aandacht. ,,Ik heb de volle 90 minuten gekeken, deels uit nostalgische gevoelens. Voetbal in zwart-witbeelden, dat was mijn jeugd. En je kijkt toch ook als trainer, of je er nog iets uit kunt halen. Je ziet natuurlijk dat het tempo langzamer is. Maar de techniek van de spelers was geweldig. Dat moest ook want de velden waren vreselijk. Zo’n finale geeft ook de bevestiging van wat ik altijd al denk: spelers als Cruijff zouden nu nog steeds topspelers zijn. Daarnaast viel me op hoeveel van die spelers inmiddels al zijn overleden. Tja, we worden ouder hè. Louis van Gaal hoorde ik laatst bij een interview zeggen: ik ga ervan uit dat ik nog tien jaar leef. Tien jaar, dan is ie 78. En dan denk je toch: tien jaar, dat zou veel te kort zijn voor wat ik zelf nog allemaal wil doen, wil winnen en wil bereiken in het leven.’’

,,Ook straks in rust van onze wedstrijden moeten we allemaal een mondkapje op in de kleedkamer. En daar wordt op gecontroleerd. Na de eerste wedstrijd is die verplichte hotelquarantaine voorbij en mag ieder naar zijn eigen huis. Maar daar start een familiequarantaine. Die loopt tot het einde van het seizoen. Mijn vrouw mag nog wel boodschappen doen, maar ik mag straks alleen voor de trainingen en de wedstrijden de deur uit. Ik ben net opa geworden, mag al tien weken die kleine niet vasthouden en dat duurt dus nog wel even voort.’’

Veel maatregelen zijn in zijn ogen ‘over de top’. ,,Maar ik snap het tegelijkertijd wel heel goed. Het voetbal wil de politiek bewijzen: we zijn tot in de puntjes voorbereid, doen alles zo goed mogelijk. Iedereen beseft ook: De hele wereld kijkt mee.’’

Quote Ik blijf straks gewoon kijken: wat heeft het elftal nodig? Peter Bosz Bosz merkt bij zichzelf en de spelers geen angst voor coronabesmetting, zegt hij. ,,Nee. Niemand loopt met een zwaar gemoed rond. Ik zit zelf in een risicogroep. 56 jaar en astma. Maar we worden vaak getest en ook de vierde testronde gaf vandaag geen enkele positieve uitslag. Ik denk dat het verantwoord is om het voetbal weer op te starten. Maar kan ik garanderen dat alles goed gaat? Nee. En dat we de competitie ook uitspelen? Nee. Eén speler die positief test, die kun je nog uit de training halen. Maar bij drie of vier spelers tegelijk weet ik dat niet.’’

Bij een positieve test moet de clubarts onderhandelen met het Gesundheitsamt uit de woonplaats van degene met de positieve test. Bosz: ,,Bij mij is dat het Gesundheitsamt Düsseldorf en voor onze totale selectie gaat het om liefst 22 verschillende Amts. Elk Amt kan bij een besmetting van ‘zijn’ speler beslissen dat een hele selectie in quarantaine moet. Dat is dus net gebeurd bij Dynamo Dresden.’’

Fysiek staat Leverkusen er ondanks acht weken zonder officiële wedstrijden nog best aardig voor, denkt Bosz. Met uitzondering van twee weken thuistraining zijn ze sinds 1 april altijd aan de slag gebleven op de club.

,,Eerst in groepjes van twee spelers, daarna met vier, zes, zeven, tien. En sinds anderhalve week weer met de hele groep. Natuurlijk is dat laatste veel te kort, maar het kon ook veel slechter.’’ Als ‘hulp’ staat de FIFA nu vijf wissels per wedstrijd toe. ,,Ja, klopt, maar wisselen om het wisselen, daar heb ik altijd een hekel aan. Ga ik zeker niet doen. Ik blijf straks gewoon kijken: wat heeft het elftal nodig? En daar handel ik naar.’’

Volledig scherm Bayer Leverkusen gaat de komende periode in quarantaine in Hotel Grosse Ledder. © BSR Agency