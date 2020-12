Bosz met Leverkusen aan kop in Bundesliga na zege op Hoffenheim

De opdracht was helder voor Bosz en zijn mannen: van de misère bij de concurrentie moest worden geprofiteerd. Koploper Bayern München bleef zaterdag steken op een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Union Berlin, terwijl Borussia Dortmund met 1-5 van de mat werd geveegd door VfB Stuttgart. Ineens had Leverkusen de kans om de koppositie in de Duitse Bundesliga in handen te nemen.

Van alle clubs in Duitsland beleeft Bayer Leverkusen misschien wel de beste start. Die Werkself zijn nog ongeslagen in de competitie, bereikten zonder problemen de volgende ronde van de Europa League en zijn vooral defensief uiterst solide. Die mix aan succes hielp Leverkusen vanavond voor het eerst sinds 2014 aan de eerste plaats in de Bundesliga. Daarvoor mocht Bosz, die Daley Sinkgraven tegen TSG Hoffenheim een basisplaats gunde, vooral vleugelflitser Leon Bailey danken. De 23-jarige Jamaicaan had al na 27 minuten tweemaal toegeslagen. Vooral zijn eerste van de avond was wonderschoon. Bailey nam een hoekschop kort, kreeg de bal terug en krulde de bal buiten het bereik van de doelman in de kruising.

Nadat Bailey 23 minuten later eerder bij de bal was dan de keeper en in het lege doel tikte, kon Bosz met een comfortabel gevoel plaatsnemen op zijn trainersstoel. Het Melayro Bogarde-loze Hoffenheim bracht de thuisploeg slechts enkele minuten in verlegenheid, na de aansluitingstreffer van Cristoph Baumgartner. Het was echter Florian Wirtz die Leverkusen weer naar een ruime voorsprong hielp. Het was Lucas Alario die in blessuretijd de eindstand op 41 bepaalde. Volgend weekend mag Leverkusen de eerste plek verdedigen in de topper tegen Bayern München. Eerst wacht nog het midweekse bezoek aan FC Köln.