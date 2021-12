Bosz met Lyon uit Franse beker gekegeld na ongeregeldheden in Parijs

Paris FC en Olympique Lyon zijn uit de Coupe de France gezet. Dat is de beslissing van de Franse voetbalbond nadat het op vrijdag 17 december misging in het Stade Charléty in het zuiden van Parijs, toen na de 1-1 van Lyon supporters vuurwerk afstaken en het veld op kwamen.

De spelers moesten daarop de kleedkamers in vluchten en al snel werd de wedstrijd definitief gestaakt. Elf dagen later heeft de Franse voetbalbond (FFF) besloten om beide clubs uit het bekertoernooi te gooien. OGC Nice, dat de winnaar van het treffen zou treffen in de volgende ronde, is daarmee automatisch door naar de achtste finales van het bekertoernooi.

Olympique Lyon mag de rest van dit seizoen ook geen supporters meer meenemen naar uitwedstrijden. Vorige maand ging het ook al mis bij een thuiswedstrijd van Lyon, toen Olympique Marseille-sterspeler Dimitri Payet al in de vierde minuut werd bekogeld bij het nemen van een hoekschop. Paris FC zal vijf wedstrijden in een leeg stadion moeten spelen.

Het bekertoernooi was voor Olympique Lyon een goede mogelijkheid om zich alsnog te plaatsen voor Europees voetbal. Via de competitie gaat dat een moeilijk verhaal worden. De ploeg van Peter Bosz staat halverwege het seizoen zeer teleurstellend op de dertiende plaats met slechts 24 punten na achttien wedstrijden. De achterstand op nummer vijf Montpellier (Conference League) is al zeven punten. PSG staat al op 46 punten.

Lyon won wel overtuigend de poule in de Europa League, waarin het dus al zeker is van een plek in de achtste finales. De ploeg van Bosz eindigde liefst acht punten boven nummer twee Rangers FC. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelt in februari in de tussenronde tegen Borussia Dortmund.

Bosz tekende afgelopen zomer een driejarig contract in Lyon, nadat hij in maart was ontslagen bij Bayer Leverkusen. Ondanks de slechte resultaten in de competitie hoeft hij zich volgens Jean-Michel Aulas (sinds 1987 voorzitter van Olympique Lyon) geen zorgen te maken over zijn baan.

