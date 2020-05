Bosz tegen Gladbach in strijd om Champions League: ‘Belooft een topduel te worden’

‘Alleskön­ner’ Kai Havertz is voorbe­stemd voor de absolute top

9:44 Samen met Borussia Dortmund-spits Erling Haaland is hij momenteel de meest besproken speler van de enige topcompetitie waar we tegenwoordig nog van kunnen genieten. Bayer Leverkusen-speler Kai Havertz is het pianospelende lichtpuntje in donkere coronatijden die een carrière nastreeft als die van landgenoot Mesut Özil. En Peter Bosz is gek van hem.