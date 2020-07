Bosz verliest wéér een bekerfinale: twintigste DFB Pokal voor Bayern

Peter Bosz is er weer niet in geslaagd een bekerfinale te winnen. Bayer Leverkusen ging in de DFB Pokal-finale met 2-4 onderuit tegen Bayern München, dat daarmee voor de twintigste keer de Duitse beker won.

Geen Nederlandse trainer haalde in de laatste tien jaar meer finales van (Europese) bekertoernooien dan Peter Bosz. De finale van het toernooi om de DFB Pokal tegen Bayern München was alweer zijn vierde, eentje meer dan Louis van Gaal. Maar nog nooit won Bosz een bekerfinale en ook de finale van zaterdagavond tegen Bayern München beloofde een helse klus te worden. Bayern stond namelijk voor de 24ste keer in de DFB Pokal-finale en in al die finales verloor Bayern slechts vier keer. Negentien keer won Bayern het Duitse bekertoernooi dus al. Een groot contrast met Bayer Leverkusen, dat pas de vierde finale speelde. Alleen in 1993 ging de beker ook daadwerkelijk mee naar Leverkusen.

Bosz had dus een mooie mogelijkheid om de tweede bekerwinst in de historie van Bayer Leverkusen te boeken, maar eigenlijk was het bij rust al bekend dat dit een uiterst moeizame missie ging worden. Na een kwartier spelen werd Robert Lewandowski op de rand van het zestienmetergebied vastgehouden door Edmond Tapsoba, de Bayer Leverkusen-verdediger uit Burkina Faso. De Poolse spits ging gewillig naar het gras, waardoor David Alaba vervolgens een prachtige positie had om een vrije trap te nemen. En daar wist de Oostenrijker wel raad mee. Alaba krulde de bal op prachtige wijze over de muur en liet doelman Lukás Hrádecky kansloos: 1-0.

Volledig scherm David Alaba krult de vrije trap prachtig in de kruising. © REUTERS

Acht minuten later boorde Bayern de hoop van Bosz en consorten verder de grond in. Serge Gnabry werd de diepte in gestuurd door Joshua Kimmich en de international van Duitsland legde de bal goed binnen in de verre hoek. Gnabry werd daarmee de eerste Duitser met een goal in de Duitse bekerfinale sinds Thomas Müller in 2014. In de tussentijd scoorden liefst vijftien niet-Duitsers in de finale van het toernooi om de DFB Pokal. De 0-2 van Gnabry was bovendien de ruststand en dus moest Bosz voor de tweede helft iets geniaals bedenken om de boel nog om te keren.

Bosz kwam in elk geval met een dubbele wissel voor de tweede helft: Kevin Volland en Kerem Demirbay kwamen de gelederen van Bayer Leverkusen versterken. Zij namen de plaatsen van Nadiem Amiri en Julian Baumgartlinger in. En het was invaller Volland die eigenlijk de aansluitingstreffer had móeten maken voor Bayer Leverkusen. Hij had de bal simpel binnen kunnen tikken als Moussa Diaby hem op de juiste manier had bediend. Diaby legde de bal echter niet goed af en daarmee werd een enorme kans op de 1-2 om zeep geholpen.

Blunder

In wedstrijden tegen Bayern München zijn juist die momenten cruciaal en dat werd enkele minuten pijnlijk duidelijk. Lewandowski kreeg een lange bal van doelman Manuel Neuer en besloot de bal na één keer stuiten ineens op doel te schieten. Daar rekende Leverkusen-doelman Hrádecky blijkbaar niet op, want de Finse doelman verslikte zich verschrikkelijk in die afstandspegel. Hij stak zijn handen vooruit, waarna de bal via zijn handen door zijn benen het doel in rolde. In de poging de bal nog net voor de lijn weg te halen, kwam de blunderende keeper nipt te laat: 0-3.

Volledig scherm Lukás Hrádecky kan de bal net niet voor de lijn weghalen. © BSR Agency

Hoewel Bayer Leverkusen na die 0-3 eigenlijk kansloos leek, kroop de ploeg van Bosz juist uit zijn schulp na die derde treffer van Bayern. De ploeg van de Nederlandse coach werd sterker en dat leverde uiteindelijk ook een goal op. Het was Sven Bender die de bal op zijn hoofd kreeg na een hoekschop van Demirbay. Bender bracht daarmee de hoop terug voor Bayer Leverkusen en die hoop had verder toe kunnen nemen als de ploeg vervolgens nóg een goal had kunnen maken. Jérôme Boateng greep fenomenaal in bij een voorzet en Volland en Kai Havertz kwamen niet veel later ook een teenlengte tekort om de 2-3 binnen te schuiven.

Bayer Leverkusen zette dus even aan, maar kwam niet tot de gewenste goal. Ook niet omdat Diaby vijf minuten voor tijd wéér een heel slechte voorzet gaf. Als hij de bal bij Karim Bellarabi had kunnen krijgen, had hij de bal wederom voor het binnentikken. Kansen waren er dus wel voor Bosz, maar zéér slordige eindpasses zorgden ervoor dat Bayern München toch 'gewoon’ weer de DFB Pokal omhoog mocht houden. Over dat feit ontstond namelijk helemaal geen twijfel meer toen Lewandowski twee minuten voor tijd de bal over Hrádecky stiftte: 1-4.



In de allerlaatste minuut dacht Bayer Leverkusen nog de 2-4 te maken en dat lukte na een bijzonder moment ook. Volland scoorde, maar in plaats van een goal toe te kennen, gaf de scheidsrechter een penalty vanwege hands van Alphonso Davies. Havertz benutte de penalty door de bal stijf in de kruising te schieten. Het eindsignaal klonk zodoende bij een 2-4 stand en daarmee is Bayern München voor de twintigste keer winnaar van de DFB Pokal én verliest Bosz wederom een bekerfinale.

Volledig scherm Bayer München viert feest. © Getty Images

Volledig scherm Bayern München viert feest. © AFP

Volledig scherm Bayer München viert feest. © Getty Images

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Alexander Hassenstein/Getty Imag

Volledig scherm © AFP