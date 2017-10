Bosz ziet kwetsbaar Dortmund zege bij Frankfurt weggeven

,,Die ballen moeten erin, we hadden de wedstrijd op slot moeten gooien'', zei Bosz tegen FOX Sports over de kansen die zijn ploeg kreeg om bij 0-2 verder uit te lopen. Toen dat niet gebeurde, had Dortmund in ieder geval de voorsprong vast moeten houden, oordeelde Bosz. ,,Op ons niveau moet je zo'n wedstrijd dan uitspelen.'' Van een 'mini-crisis' is volgens de coach geen sprake. ,,Volgens mij staan we nog steeds bovenaan.''



Een slotoffensief van Dortmund leverde bijna alsnog drie punten op, maar in blessuretijd werd een inzet van Sahin spectaculair van de lijn gehaald door Frankfurt. Jetro Willems, die de hele wedstrijd meespeelde bij de thuisclub, kon zo met een tevreden gevoel van het veld stappen.



Bosz zag dat zijn ploeg zeker achterin een kwetsbare indruk maakte. De coach heeft veel personele problemen met blessures van verdedigers Lukasz Piszczek, Erik Durm en Raphaël Guerreiro. Bovendien zat Sokratis een schorsing uit.