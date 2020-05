Boulahrouz over herstart Bundesliga: ‘Eerlijk, ik vind er geen reet aan’

De Bundesliga gaat weer beginnen. Wat verwacht je ervan, Khalid?

,,We mogen niet al te veel verwachten, denk ik. De vraag is hoe fit die jongens zijn en hoe ze uit deze bizarre situatie komen. Het is echt gissen. Spelers kunnen best individueel hebben doorgetraind, maar met dagelijkse uren in het krachthonk bouw je geen duelkracht op. Het is voor alle spelers nieuw, iedereen zal weer opnieuw moeten opstarten.’’

Waar kijk je het meest naar uit?

,,Heel eerlijk? Ik vind er geen reet aan. Ze gaan voetballen zonder publiek, dat is toch helemaal niet leuk? Normaal gesproken speel je daar in stadions die met minstens 40.000 man gevuld zijn. Daar raak je gemotiveerd van. Voor mij zou het echt niks zijn, spelen zonder supporters op de tribune. Een vol stadion geeft een gaaf gevoel. Supporters zijn een groot onderdeel van het spel.’’

Quote Ik denk dat het heel anders zal zijn dan we gewend zijn. Khalid Boulahrouz

Ga je dan wel kijken?

,,Ja, als ik toevallig thuis ben, ga ik wel voor de televisie zitten. Maar het is niet zo dat ik er alles voor laat wijken. Ik denk dat het heel anders zal zijn dan we gewend zijn.’’

Van welke Nederlander verwacht je de komende weken het meest?

,,Wout Weghorst doet het echt heel goed in Duitsland, ik denk dat we de laatste competitiewedstrijden nog wel veel van hem gaan horen. Toen hij begin vorig seizoen AZ verruilde voor VfL Wolfsburg, was er veel discussie of hij het niveau aankon. Hij heeft bewezen prima in Duitsland te passen. Het is ook echt een typische Bundesliga-spits: lang, fysiek sterk, goed in koppen en een geweldige afmaker. Voor Davy Klaassen zal het onderin met Werder Bremen billenknijpen worden.’’

Je hebt zelf in de Bundesliga gespeeld met Stuttgart en HSV. Wat zijn je herinneringen aan je Duitse jaren?

,,Het was daar echt geweldig, man. In alle facetten was die competitie gewoon top. Vooral de fans waren fantastisch. Je speelde altijd in volle stadions, wat een entourage... Toen ik in Duitsland ging voetballen, was ik eigenlijk gewoon een straatvoetballertje. Ik heb daar geleerd om bizar hard te werken. Geregeld deed ik duurlopen van een uur of langer. Op dat moment vond ik het niet leuk, maar je plukte er uiteindelijk wel de vruchten van.’’

Volledig scherm Khalid Boulahrouz in dienst van HSV. © Andreas Rentz

Volg je de verrichtingen van je oude clubs nog?

,,Zeker, ik houd het in de gaten. Het is de laatste jaren geen rozengeur en maneschijn helaas. Dit jaar denk ik dat Stuttgart wel gaat promoveren. Ze staan tweede, dat houden ze wel vol. Voor HSV houd ik mijn hart vast. Steeds als het er om gaat de laatste jaren, laten ze het afweten.’’