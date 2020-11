Boxing Day met publiek gloort: PL-clubs mogen tot 4.000 fans toelaten

Nadat de huidige, strenge lockdown op 2 december weer wat wordt versoepeld, zal het Verenigd Koninkrijk worden opgedeeld in drie risicogebieden. Regio's waar de besmettingsgraad relatief laag is komen in niveau 1 terecht. Clubs en andere sportverenigingen mogen dan maximaal 4.000 toeschouwers binnenlaten. In gebieden uit het tweede niveau zijn dat er 2.000 en in de zwaarst getroffen regio's, ondergebracht in niveau 3, blijven de stadions voorlopig leeg.



Ook na invoering van de vernieuwde maatregelen, moeten fans rekening blijven houden met bijvoorbeeld de anderhalvemeterregel. Sportcomplexen mogen sowieso onder de nieuwe regelgeving maar maximaal de helft van de beschikbare bezoekerscapaciteit vrijgeven. Voor indoorwedstrijden geldt in de eerste twee risicogebieden een plafond van 1000 bezoekers.



De clubs uit de Premier League en ook de lagere divisies, spelen al sinds de start van het nieuwe seizoen voor lege tribunes. Door de versoepelingen zullen er mogelijk dus toch fans aanwezig zijn bij de ‘North London Derby’ tussen Arsenal en Tottenham Hotspur, en die van Manchester een week later.