Boze Courtois hekelt Nations League-opzet: ‘Troostfinale gaat nergens om, waarom gaan we die spelen?’

,,Ik ben ontgoocheld en gefrustreerd”, bekende Courtois na afloop van de nederlaag. ,,Je staat bij de rust met 2-0 voor tegen een topland, maar we geven daarna de doelpunten zelf weg en dat is jammer. Ik vond niet dat we te laks waren na de rust. We waren met dezelfde intenties uit de kleedkamer gekomen, maar we waren niet rustig meer in balbezit, terwijl we dat in de eerste helft zo goed hadden gedaan. Dat was de doodsteek. Na de 2-2 dachten we dat Romelu Lukaku de 3-2 gescoord had, maar om dan in de laatste minuut nog zo’n goal binnen te krijgen. Niet te geloven.”

En nu wacht dus een clash met Italië, om het Nations League-brond. Het kan Courtois gestolen worden. ,,Die wedstrijd gaan we spelen voor niets", aldus Courtois goudeerlijk. ,,Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand wakker van. Die wedstrijd gaat nergens om. Ik weet zelfs niet waarom we die nog spelen. Het is een oefenwedstrijdje.”

Bondscoach Roberto Martínez baalde stevig van de nederlaag. ,,We waren in de tweede helft te emotioneel, we deden niet meer wat we moesten doen. We voelden de druk dat we de finale móesten halen en daardoor stopten we met voetballen. De emotie kreeg de overhand. Deze ploeg wil prijzen winnen, die verantwoordelijkheid voelen de spelers. Ze wilden in de tweede helft te snel naar de finale en vergaten daardoor te voetballen. Dit is een pijnlijke en harde les. Maar over twaalf maanden wacht ons een nieuw toernooi, het WK.”