Boze supporters bezetten veld Charleroi

Neto mist EK na knieopera­tie

12 april Pedro Neto, aanvaller van Wolverhampton Wanderers in de Premier League, moet een operatie aan een knie ondergaan. De 21-jarige Portugees komt daardoor dit seizoen niet meer in actie voor zijn club en hij mist ook vrijwel zeker de Europese titelstrijd met zijn land in de komende zomer.