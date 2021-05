FC Köln moet vrezen voor degradatie na thuisverlies tegen Holstein Kiel

Video Botman, Burak en tienduizen­den fans vieren groot kampioens­feest in Lille

25 mei Het was vanavond groot feest in het centrum van Lille. Jong Oranje-verdediger Sven Botman en zijn teamgenoten van Lille OSC gingen in een open bus door het centrum van de Noord-Franse stad, nadat Lille zondagavond voor de vierde keer kampioen van Frankrijk werd. Tienduizenden fans juichten en zongen voor het kampioensteam.