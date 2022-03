Waarom Hakim Ziyech en co door sancties tegen Roman Abramovitsj met de trein naar Lille moeten

Supporters van Chelsea spoedden zich vanochtend naar de clubshop bij Stamford Bridge in een poging een replicashirt te bemachtigen, voordat de winkel op last van de Britse regering tot nader orde zijn deuren moet sluiten. De toeloop volgde op de bekendmaking van het nieuws dat eigenaar Roman Abramovitsj op de zwarte lijst is geplaatst. De winnaar van de Champions League mag blijven spelen, maar ligt financieel volledig aan de ketting.



Abramovitsj voelde de bui al hangen. Vorige week vroeg hij een Amerikaanse bank om kopers te zoeken voor Chelsea. In een race tegen de klok moesten gepolste partijen voor maandag hun interesse kenbaar maken. Door het plan om de club in recordtempo van de hand te doen, kan nu een streep. De Britse overheid wil zich ervan verzekeren dat geen cent in de zakken van de miljardair verdwijnt.