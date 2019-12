Brands dolgelukkig met Ancelotti als nieuwe Everton-manager: ‘Een bewezen winnaar’

,,Dit is een heel grote club met een geweldige historie en passionele fans. Ik heb de laatste weken gezien dat de spelers tot veel in staat zijn en er staat een sterke organisatie met een heldere visie. Ik ben blij dat ik onderdeel uit mag maken van deze club", aldus Ancelotti op de clubwebsite. De zestigjarige Italiaan gaat met zijn nieuwe baan bij Everton samenwerken met Marcel Brands, die Director of Football is op Goodison Park. Ook Brands stelt verheugd te zijn met de komst van Ancelotti. ,,Hij is een van de beste managers ter wereld en een bewezen winnaar met geweldige Europese prestaties en prijzen. Hij is de perfecte aanstelling voor ons. Hij weet hoe hij een prijswinnend team op moet bouwen en hij omarmt de visie van de club.”

Terugkeer

Ancelotti werd bij Napoli opgevolgd door Gennaro Gattuso en keert nu zelf terug in de competitie, waar hij eerder al twee seizoenen trainer was. Tussen 2009 en 2011 had hij Chelsea onder zijn hoede. Hij won destijds een landstitel en de FA Cup met The Blues.



Everton wordt voor Ancelotti de tiende club in zijn trainersloopbaan. Hij begon in 1995 bij Reggina, waarna hij nog trainer was van Parma, Juventus en AC Milan in zijn thuisland. Vervolgens vertrok de Italiaan naar Chelsea, waarna hij nog coach was van Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. In 2018 volgde hij Maurizio Sarri op als coach van Napoli, waar hij vorige week werd ontslagen. De prijzenkast van Ancelotti staat bomvol. Zo won hij met AC Milan (2x) en Real Madrid in totaal drie keer de Champions League.



Everton speelt vandaag nog (aftrap 13.30 uur) tegen Arsenal. Dat zal meteen de laatste wedstrijd zijn van Duncan Ferguson als interim-manager.