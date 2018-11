Braziliaanse oud-AZ-spits Ari opgeroepen voor Russische selectie

Superclásico deel 1 zonder winnaar

10:17 De eerste wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate in de finale van de Copa Libertadores heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in La Bombonera in Buenos Aires eindigde in 2-2. Daarmee heeft River Plate de betere uitgangspositie verworven voor de return op 24 november op eigen veld.