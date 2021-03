Braziliaanse scheidsrechter plast vlak voor aftrap in zijn broek en zorgt voor bizar beeld

Premier League wil kampioens­be­ker uitreiken in stadion met 10.000 fans

9:30 De organisatie van de Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. ,,De eerste stap is om op 23 mei, hopelijk met 10.000 fans er bij, ergens in het land de kampioensbeker uit te reiken”, zegt directeur Richard Masters van de Premier League. ,,Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid.”