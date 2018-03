Brazilianen en Duitsers denken niet meer aan de 7-1

,,Voor ons is het verleden tijd'', beweert de Braziliaanse verdediger Miranda over de historische afgang op het WK. Het gastland stond toen al na een half uur met 5-0 achter. Die avond in Belo Horizonte ging als een zwarte bladzijde de Braziliaanse geschiedenisboeken in. ,,We kijken alleen naar het heden en de toekomst'', aldus Miranda, die in 2014 geen deel uitmaakte van de selectie van de toenmalige bondscoach Luiz Felipe Scolari.